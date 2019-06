Manga-Event

Wenn du schon immer wissen wolltest, wie ein Manga nach Deutschland kommt und auch weitere Fragen an dern Verlag Cross Cult hast, dann komm am 20. Juli zu uns in die Buchhandlung und tausche Dich mit uns und anderen Fans aus. Wenn du magst, darfst du Du Dich auch gerne als Dein Lieblingscharakter aus Manga und Anime verkleiden. Das beste Kostm gewinnt!