Wie entwerfe ich eine Manga-Figur in Form eines Menschen oder Tieres und setze diese richtig in Szene? Wie zeichne ich die Reflexion in die träumenden Augen? Wie male ich die seidig glänzenden Flügel einer Fee? Ihr lernt die Grundtechniken des Manga-Zeichnens und die verschiedenen Manga-Zeichenstile kennen. Du bekommst wichtige Tipps und Tricks, damit Du deine eigene Manga-Figur entwickeln kannst.Für Kinder ab 10 Jahre.