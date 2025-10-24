maNga ist eine der angesagtesten Bands der Türkei. Die Band kombiniert auf eklektische Weise Rock, Hip-Hop, elektronische Musik und Rap mit traditionellen türkischen Klängen. 2009 gewann die maNga den EMA-Award von MTV. Seitdem teilten sie sich die Bühne mit Künstlern wie Limp Bizkit und Queensryche und traten bei renommierten Festivals wie dem Rock The Balkans Festival in Bulgarien, dem Sziget Festival in Budapest und dem Turkish Rock Festival in Mannheim auf. 2010 vertrat die Band die Türkei beim Eurovision Song Contest und belegte den zweiten Platz. Das war ihr endgültiger internationaler Durchbruch und führte zu Berichterstattungen durch „Billboard“, „The Huffington Post“ und „MTV Europe“.

Bis heute gehört maNga zu den erfolgreichsten Rockbands der Türkei. Ihr neuestes Album „Antroposen 002“ zeigt erneut, wie die Band ihren Weg mit einer Mischung aus Rock, Funk, Elektronik, Folklore und Hip-Hop weitergeht. Kommt zu den Konzerten und erlebt die Musik von maNga zu ihrem 20-jährigen Jubiläum!