Mann-O-Mann

Freuen Sie sich auf einen Abend voller Musik, Humor und Geschichten mit Nachklang.

Mal augenzwinkernd, mal nachdenklich, manchmal herrlich schräg – aber immer mit viel Herz erzählen wir von den kleinen und großen Missverständnissen zwischen Frauen und Männern.

Bekanntes begegnet Unerwartetem, Alltägliches wird zur Bühne und so manches Vorurteil bekommt eine ganz neue Melodie.

Wie immer erwartet Sie unsere Mischung aus Live-Gesang, Theater, feinem Humor und liebevollen Überraschungen – begleitet von unserem Pianisten Matthias Egner.

Mit dabei sind:

Dagmar Esser • Lisa Missy • Patricia Reutter