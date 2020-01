Mannheim ist ein einzigartiger und authentischer Ort, an dem wir das Thema "Eiszeit, Klima, Wandel" in all seinen Facetten und generationenübergreifend präsentieren und diskutieren können:

Mannheims geologischer Untergrund – die oberen Ablagerungen des nördlichen Oberrheingrabens – sind eines der wichtigsten kontinentalen Klimaarchive Europas.

Mannheim zählt zu den zehn bedeutendsten Museumsstandorten für Eiszeitarchive in Europa. Hier untersuchen die Reiss-Engelhorn-Museen mit dem renommierten Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie mit modernsten Analysemethoden eiszeitliche Funde der Region.

Und es war nicht zuletzt der gebürtige Mannheimer Karl Friedrich Schimper, der den Begriff "Eiszeit" prägte und später sogar die sogenannte Paläo-Klimaforschung begründet.

Die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) haben es sich zur Aufgabe gemacht, diese Aspekte stärker im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu verankern. Im Rahmen der großen Sonderausstellung "Eiszeit-Safari" präsentieren die rem ab Herbst 2020 erstmals spektakuläre Erkenntnisse, die im Rahmen eines von der Klaus Tschira Stiftung geförderten wichtigen Forschungsprojekts erzielt wurden. Bereits im Vorfeld wollen wir im Rahmen eines Aktionsjahres für das Thema Interesse wecken und informieren. Dabei wird Mannheims Beitrag zum großen Thema Klimawandel in Geschichte, Gegenwart und Zukunft herausgestellt.

Wir laden Sie ein zum Auftakt des Aktionsjahres "Mannheim – Eiszeit, Klima und Wandel"

am Mittwoch, den 5. Februar 2020 um 11 Uhr.

Wir zeigen Ihnen an diesem Tag die historischen Hintergründe und gewähren Ihnen einen Blick auf die Forschungsarbeit. Zusammen wollen wir uns die Frage stellen: Wie können wir mit den Erkenntnissen aus der Vergangenheit die Zukunft gestalten?