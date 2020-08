Mannheim solidarisch. Die Kulturnacht

Kunst und Kultur haben derzeit kaum Möglichkeiten zur Entfaltung. Corona hat dafür gesorgt, dass die kulturelle Vielfalt, wie wir sie bislang in Mannheim kannten, eine Zwangspause einlegen musste. Nur langsam finden wieder Konzerte, Theatervorstellungen oder Comedy-Abende statt. Nicht nur Künstlerinnen und Künstler sind von dieser Pause betroffen, auch die Kultureinrichtungen leiden darunter. Um sich selbst, aber auch dem Publikum eine Perspektive zu geben und ein Zeichen der Solidarität zu setzen, haben sich fünf Einrichtungen unterschiedlichster Größe zusammengetan: im Schauspielhaus im Nationaltheater, in der Alten Feuerwache, im Capitol, im Ella & Louis und im Theaterhaus G7 wird sich die Vielfalt der Kreativszene Mannheims präsentieren, da trifft Klassik auf Jazz, Pop auf Theater, der Orient auf Rockmusik. Erlaubt ist alles, was gut ist und was die Vielfalt unserer Stadt ausmacht. Die Erlöse gehen an die Künstler*innen. Und ganz bestimmt wird diese Kooperation nicht die letzte dieser Art sein.