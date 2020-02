Mannheimer Blech nennt sich das junge Ensemble aus Blechbläsern/innen, die an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim in den Klassen der Professoren Günther Beetz (Trompete), Stefan Heimann (Tuba), Samuel Seidenberg (Horn) und Ehrhard Wetz (Posaune) studieren. 2001 von Ehrhard Wetz gegründet, tritt Mannheimer Blech regelmäßig im Rahmen von Hochschulkonzerten (z.B. beim Heidelberger Kammermusikfestival) und darüber hinaus bei Kammermusikreihen, Festivals, Open Air-Veranstaltungen oder Kirchenkonzerten auf und beeindruckt dabei Publikum und Presse. Ehrhard Wetz, studierte an der Mannheimer Musikhochschule und machte zunächst Karriere als Soloposaunist in renommierten Orchestern: Staatsoper Stuttgart, Sinfonieorchester des Norddeutschen Rundfunks Hamburg, Bayreuther Festspielorchester. Seit 2000 hat Ehrhard Wetz eine Posaunenprofessur in Mannheim inne und ist darüber hinaus international als Soloposaunist, Dirigent sowie als Dozent von Meisterkursen und als Wettbewerbs-Juror aktiv.

Das Repertoire der jungen Musiker kennt keine Grenzen. Es reicht von festlich-feierlicher oder virtuoser Bläsermusik aus Renaissance und Barock über romantische Adaptionen bis zu modernen Kompositionen der Avantgarde oder effektvollen Arrangements aus Jazz und Pop.