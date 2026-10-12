Manoa Quartet - Sonidos de El Dorado

Mit dem Manoa Quartet präsentiert das Internationale Gitarrenfestival Tübingen 2026 vier außergewöhnliche Musiker aus Venezuela und Brasilien, die die Vielfalt lateinamerikanischer Musik in einem lebendigen und unverwechselbaren Klang zusammenführen.

Miguel Siso am Cuatro, Matheus Donato am Cavaquinho, Leo Montana am Klavier und Manuel Sánchez am Kontrabass entfalten gemeinsam einen musikalischen Dialog voller Energie, Wärme und rhythmischer Raffinesse.

Das Quartett verbindet musikalische Wurzeln mit frischer Kreativität. Folkloristische Klänge, urbane Grooves, improvisatorische Freiheit und fein verwobene Melodien verschmelzen zu einer Musik, die tief in ihren Traditionen verankert ist und zugleich vollkommen gegenwärtig klingt.

Miguel Siso, ausgezeichnet mit dem Latin Grammy für sein Album Identidad, zählt zu den wichtigsten Stimmen der neuen venezolanischen Instrumentalmusik. Gemeinsam mit Matheus Donato, Leo Montana und Manuel Sánchez entsteht ein facettenreicher Ensembleklang, in dem unterschiedliche musikalische Persönlichkeiten, Einflüsse und Ausdrucksformen auf natürliche Weise zusammenfinden.

Das Konzert führt durch unterschiedliche musikalische Landschaften zwischen Venezuela und Brasilien und macht die Lebendigkeit dieser beiden Kulturräume auf besondere Weise erfahrbar. Tradition und Gegenwart begegnen sich hier nicht als Gegensätze, sondern als lebendige Bewegung voller Ausdruckskraft, Offenheit und musikalischer Präsenz.

Im Geist von Raíces wird dieser Abend zu einer klangreichen Reise voller Virtuosität, Nähe und gemeinsamer musikalischer Freude.