Manon & Co.: Classics, Pop & Evergreens - Ein Streichquartett der etwas anderen Art

Jimi Hendrix, Michael Jackson und ABBA: Allein an der Musikauswahl merkt man schon, dass es sich hier nicht um ein gewöhnliches Streichquartett handelt. „Was kann man außer Mozart und Beethoven noch alles auf Streichinstrumenten spielen?“ – so lautet das Motto des Damenensembles „Manon & Co.“. Wenn man sich von ihnen verzaubern lässt, entführen sie in ein mitreißendes Programm aus Salonmusik, Swing, Evergreens und Pop: Musik, die wir alle kennen, aber irgendwie so noch nie gehört haben.

„Streichquartette werden immer gleich mit Klassik in Verbindung gebracht“, sagt Ensemble-Gründerin Petra-Manon Hirzel. „Aber wir wollen nicht die 56. Variante von Beethovens berühmten Werken spielen. Solche Gruppen gibt es wie Sand am Meer.“ Die vier sympatischen Musikerinnen haben ihr Instrument zwar alle „klassisch“ erlernt und beherrschen es virtuos, trotzen jedoch den bekannten Klischees und präsentieren auf Gala- und Konzertveranstaltungen, auf Kreuzfahrtschiffen sowie im Fernsehen und Hörfunk moderne Musik für den gehobenen Anspruch. Die musikalische Bandbreite reicht dabei von Klassik über Jazz, Pop und Rock bis hin zu Film-Soundtracks.