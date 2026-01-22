Manon Mullener 5tet

Mit ihrem neuen Album Stories, das in New York aufgenommen wurde, nimmt uns die junge Schweizerische Pianistin Manon Mullener mit auf eine musikalische Reise, die von bewegenden Erfahrungsberichten von Menschen inspiriert ist, denen sie auf der ganzen Welt begegnet ist.

Jedes Stück dieses von kubanischen Klängen geprägten Modern-Jazz-Albums erzählt eine einzigartige Lebensgeschichte, wie die von Zoila, einer 95-jährigen kubanischen Großmutter, die sich an die Parfümerie erinnert, die sie in den 50er Jahren mit ihrem Mann in Havanna führte, oder die von Noh, einem mexikanischen Taxifahrer, der sich den Werten der Maya verpflichtet fühlt, und Willard, einem Opernfan aus den gehobenen Stadtvierteln New Yorks. Eine Tournee mit 100 Konzerte weltweit wird es dem Publikum ermöglichen, diese musikalischen Geschichten live zu entdecken, mit einer Energie und Tiefe, die unvergessliche Emotionen versprechen.

Besetzung: Manon Mullener (p); Lucien Mullener (dr); Rodrigo Aravena (b); Victor Decamp (trb); Samuel Urscheler (sax)