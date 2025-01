Manowar (Hail to England)

Auf der "The Blood Of Our Enemies" Tour 2025 werden MANOWAR das gesamte "Hail To England" Album spielen. sowie Fan-Favoriten aus MANOWARs gesamter Karriere präsentieren!

Die „The Blood Of Our Enemies Tour 2025“ ist eine monumentale Feier des Heavy Metal und markiert das 45. Jahr, seit MANOWAR Musikgeschichte geschrieben hat, indem sie das Genre mit dem treffenden Namen Power Metal begründeten. Die einzigartige Setlist der Tour wird an wechselnden Abenden die vollständigen Alben „Sign Of The Hammer“ und „Hail To England“ enthalten. Jeden Abend werden darüber hinaus weitere beliebte Hymnen aus dem reichhaltigen Katalog der Band zu hören sein, die in ihrer neuesten, hochmodernen Produktion effektvoll in Szene gesetzt werden.

„Ludwigsburg ist eine legendäre Metal-Stadt voller Manowarriors.” sagte Joey De Maio „Es ist fantastisch, dass wir eine weitere Show hinzufügen können, um der unglaublichen Nachfrage unserer Fans gerecht zu werden! Wir könnten nicht glücklicher sein. Jetzt kann sich Ludwigsburg auf zwei unvergessliche, atemberaubende Nächte voller True Metal vorbereiten!“

Weitere gute Nachrichten für Jugendliche in Deutschland, die in diesem Jahr ihren 18. Geburtstag feiern: Seit 1. März 2024 können sies ich für den deutschen Kulturpass registrieren. Über ihn können sie ein Guthaben von 100 Euro für Kulturangebote erhalten, das auch für den Kauf von Tickets für die MANOWARTour 2025 in Deutschland genutzt werden kann.