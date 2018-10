Mit außergewöhnlicher Raffinesse und beeindruckender Intensität zelebrieren MANTAR einen faszinierenden Bastard aus Punk, Doom und Black Metal. Das Duo das einen gewaltigen Sound kreiert, dessen Wucht manch vielköpfige Band nicht erreicht, ist am 23. November in Stuttgart im KJH Hallschlag zu Gast.

Norddeutschlands wildestes Duo MANTAR hat in fünf Jahren mehr erreicht als die meisten Bands, die doppelt so alt und groß sind. Das Produkt einer zwanzigjährigen Freundschaft zwischen Gitarrist und Sänger Hanno Klaenhardt und Schlagzeuger Erinc Sakarya ist eine Erfolgsgeschichte, die nur aus einer Sache entstanden ist: harter Arbeit, die sich in drei Alben, einer EP und einer Live-Veröffentlichung manifestiert.

MANTARs metallischer Ursprung ist einzigartig, da sich keines der Mitglieder selbst als Metalhead bezeichnet. Hanno ist ein Punk-Kind, das etwas später im Leben seine Liebe für Black Metal entwickelt hat. Erincs Geschmack erstreckt sich über eine noch weitere Spanne, in der er vor allem die anmutige Melancholie von Bands wie The Sisters Of Mercy bevorzugt. "Aber wir haben trotzdem ein Metal-Publikum und so sind wir eine Metal-Band, denke ich!", sagt Hanno stolz. "Ich sehe das als Geschenk."

Das aktuelle Album „The Modern Art Of Setting Ablaze“ trägt einen Titel, der perfekt zu Hannos symbolischer Feuerbesessenheit auf früheren Alben passt; dieses Mal jedoch leugnet es die Neigung der Menschheit, blindlings denen zu folgen, die uns in Vergessenheit geraten lassen würden. Damit wollen sie jedoch nicht notwendigerweise ein politisches Statement abgeben, sondern eher eine morbide Faszination für die gegenwärtigen Spannungen ausdrücken, die den Verstand der Massen in Brand zu setzen drohen. „The Modern Art Of Setting Ablaze“ ist der Funke, der die Flammen entzünden wird - vor allem auf der Bühne. "Ich bin süchtig nach diesen Momenten da oben", sagt Hanno, "laut, wild und aggressiv sein zu können; die Bühne in Brand zu setzen, Chaos zu verursachen - dafür lebe ich."

Gäste: Skeletonwitch, Evil Invaders, Deathrite