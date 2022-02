Das bekannteste Mantra im Yoga ist wohl das Wort Om - als Ende fast jeder Yogaeinheit lässt die Silbe unseren Körper klingen und unseren Geist zur Ruhe kommen.

Mantras sind kraftvolle Klänge oder Vibrationen, die wir nutzen, um leichter in die Meditation zu kommen. In jeder der vier Einheiten beschäftigen wir uns daher mit einem Mantra, lassen es klingen und nehmen es als Intention mit in eine fließende Yogaeinheit. Für Anfänger/innen und Fortgeschrittene geeignet.