Manu Delago  (feat. Mad About Lemon)

Snow from Yesterday Tour

Der zweifach Grammy-nominierte Komponist und Perkussionist Manu Delago kollaboriert für sein neues

außergewöhnliches Album "Snow from Yesterday" (One Little Independent Records) mit dem

Vokalensemble Mad About Lemon und geht damit gemeinsam auf große Europatournee.

"Als ich Mad About Lemon vor ein paar Jahren entdeckte, war ich von ihren feinfühligen

Gesangsarrangements überwältigt. Sie schaffen unglaublich schöne Harmonien, die das Beste aus Lead-

und Chorgesang vereinen. Ich wollte sofort mit ihnen Musik machen und freue mich sehr, dass wir nach

vielen Songwriting- und Aufnahmesessions die Musik nun mit einem Publikum teilen können", erzählt Manu

Delago.

Das neue Album ist dynamisch, facettenreich und kraftvoll. Manu Delago's Handpan-Virtuosität ist die

rhythmische Lebenskraft von Snow From Yesterday und erzeugt gefühlvolle Klänge, über die sich der

verwobene Gesang von Mad About Lemon ausbreiten kann. Es werden Gletschergebirge, Flüsse bis hin zu

kleinste Wassertropfen besungen und über Reisen und Stationen des Lebens erzählt, die uns mit Orten und

Menschen verbinden und nachhaltig verändern können.

"Viele meiner letzten Projekte waren sehr abenteuerlich, konzeptionell und umweltorientiert. Mit Snow from

Yesterday wollte ich die Musik wieder in den Vordergrund stellen und eine berührende Klangwelt erschaffen,

was mir dank der Magie der drei Sängerinnen Anna, Mimi und Heidi wirklich gelungen ist.“

Der Tiroler Musiker arbeitet regelmäßig mit verschiedenen artists wie Björk, Anoushka Shankar, The

Cinematic Orchestra und Olafur Arnalds zusammen und ist als Solist u.a. mit dem London Symphony

Orchestra und dem Metropole Orkest aufgetreten. Nach Auftritten in über 50 Ländern hat er außerdem

bereits zwei ausgedehnte Konzerttourneen mit dem Fahrrad absolviert. Auf der "ReCycling Tour" 2021 und

2023 spielten seine Band und Crew rund 20 Konzerte entlang einer 1400 km langen Fahrradroute, wobei sie

ihre gesamtes Equipment in Fahrradanhängern transportierten.

Manu Delago ist bekannt für seine kreativen und spannungsgeladenen Livekonzerte. Auf der kommenden

Tour wird er mit den drei Sängerinnen von Mad About Lemon und Clemens Rofner am Bass und

Synthesizer performen. Alle bedienen dabei nicht nur verschiedene akustische und elektronische

Instrumente, sondern steuern auch Formen und Farben zu visuellen Kunstwerken bei, die live mit der Musik

entstehen.

Snow From Yesterday reist über endlose ozeanische Weiten und Jahrtausende hinweg und erzählt

Geschichten, die versuchen uns Menschen als Teil eines größeren Ganzen zu sehen. Schließlich münden

alle Flüsse ins Meer.

“A masterful and sensitive musician” –