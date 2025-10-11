Manu Ittner ist Singer-Songwriterin, Musikpoetin und Gitarristin aus Heidenheim – und die einfühlsame Stimme hinter klangvollen Texten mit Tiefgang.

In ihren eigenen Kompositionen verbindet sie Sprachkunst mit musikalischer Sensibilität und formt daraus Lieder voller Wärme und Ausdruckskraft.

Mit Lust am Wortspiel und einem feinen Gespür für das Poetische erfindet sie Begriffe, erträumt Texte zwischen Sehnsucht, Aufbruch und Lebensfreude – stets mit einem Augenzwinkern. Ihre Stimme bewegt sich zwischen leisen Tönen und kraftvoller Präsenz, getragen von sorgfältig ausgewählten Harmonien.

Wo sie auftritt, bleibt ein Leuchten zurück. Und wer die Open Stage „Halbe Treppe, ganze Bühne“ kennt, weiß längst, was ittnerlektuell bedeutet.