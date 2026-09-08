Manu Lanvin, der wohl angesagteste Sänger und Gitarrist der französischen Blues-Szene, kehrt 2026 auf die Bühnen Europas zurück.

Mit über 900 Konzerten in ganz Europa und den USA zählt Lanvin zu den konstantesten und energiegeladensten Live-Acts des modernen Bluesrock. Im Mittelpunkt der Tour steht sein aktuelles Album „Man On A Mission“ (2025). Das Album erhielt weltweit hervorragende Kritiken, erreichte Platz 1 der französischen Blues-Charts und schaffte es im Herbst 2025 sogar in die australischen Blues Charts. Mit kraftvoller, soulgetränkter Stimme, virtuosem Gitarrenspiel und mitreißender Bühnenpräsenz vereint Lanvin Blues, Bluesrock, Rock, Soul und Pop zu einer modernen, international geprägten Mischung, die Tradition und Zeitgeist perfekt verbindet.