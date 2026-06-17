Das Auftaktkonzert der diesjährigen Fellbacher Orgelkonzerte steht ganz im Zeichen des Europäischen Kultursommers und hat Werke dänischer und norwegischer Komponisten zum Thema.

Manuel Knoll studierte an der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg Evangelische Kirchenmusik. Seit Oktober 2022 ist er als Kantor der Lutherkirche Fellbach tätig, wo er eine Kinderchorarbeit aufgebaut hat, die Kantorei Fellbach leitet, das Vokalensemble Camerata Lutherana Fellbach gründete sowie neue Konzertformate organisiert und durchführt. Konzerte als Organist, Chorsänger sowie Mitglied und Dirigent des Männervokalensembles MannSingt! führten ihn u. a. in die St. Paul´s Cathedral London. Seit 2024 ist er künstlerischer Leiter des Fellbacher Kammerorchesters.