Manuel Liñán & Compañía: Muerta de Amor

Mit „Muerta de Amor“ kommt Manuel Liñáns neue Tanzproduktion endlich nach Stuttgart – ein Werk, das emotionale Landschaften und die Feinheiten menschlicher Beziehungen durch die Sprache des Flamenco erforscht. Dieses facettenreiche Tanztheater begeistert bereits auf internationalen Bühnen. In diesem emotional aufgeladenen Stück widmet sich Liñán den tiefen Bedürfnissen des Menschen nach Nähe, Verbindung und Ausdruck. Gemeinsam mit elf herausragenden Künstlerinnen und Künstlern entfaltet er ein leidenschaftliches, kraftvolles und technisch brillantes Bühnenerlebnis, das lange nachhallt. Als einer der bedeutendsten Flamenco-Künstler unserer Zeit verbindet Manuel Liñán Tradition und Moderne mit unverwechselbarer Handschrift – innovativ, mutig und voller künstlerischer Tiefe.

Regie und Choreografie: Manuel Liñán, Ernesto Artillo (Kollaboration in der Regie), José Maldonado (Gastchoreograf) | Tanz: Manuel Liñán, José Maldonado, Alberto Selles, Juan Tomás de la Molía, Miguel Heredia, José Ángel Capel, David Acero, Ángel Reyes Gesang: Juan de la Maria | Musik: Francisco Vinuesa (Gitarre und Originalmusik), Víctor Guadiana (Instrumente, Raumklang und Folklore), Javier Teruel (Percussion und musikalische Beratung) | Design und Technik: Ernesto Artillo (Kostümdesign) Manuel Liñán, Ernesto Artillo und Gloria Montesinos (Bühnenbilddesign) Gloria Montesinos A.a.i. (Lichtdesign) J.M. Pitkänen (Lichttechnik) Ángel Olalla (Sounddesign) | Produktion und Management: Octavio Romero (Maschinen- und Bühnenmanagement) Inés García (Produktionsassistenz und Tourmanagerin) Ana Carrasco (Produktion, Management und Distribution) | Weitere Mitwirkende: Mara Rey (Gastkünstlerin) Iván Baba (Spiritueller Berater)