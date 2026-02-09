Manus Mortis, Arkham Circle, Gefrierbrand

Das "From Thrash To Death" geht in die zweite Runde und wir liefern euch ein astreines Brett mit drei Bands die euch die Riffs um die Ohren hauen werden.

Arkham Circle steht für Death Metal, der kompromisslos nach vorne walzt und dabei keine Gefangenen macht. Beeinflusst durch den Oldschool Death Metal der 90er Jahre, hat man über die Jahre den eigenen Weg gefunden, diesen zu interpretieren, ohne dabei wie eine weitere Schweden-Kopie zu klingen. Im Mittelpunkt stehen hier nicht Blastbeatattacken oder technische Spielereien, sondern der Groove.

Mittlerweile hat man den Nachfolger des Debut Albums „Exist To Exit“ von 2018 eingespielt und Mitte September 2023 veröffentlicht. Auch hier werden wieder die Abgründe der Menschheit thematisiert. Die aktuelle EP „Weapons Of Choice“ soll nun auch live auf die Metalgemeinde losgelassen werden, während die Arbeiten an einem neuen Album, in vollem Gange sind.