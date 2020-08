Map & Fold Festival 2020

In der funktionalen Programmierung bezieht sich Faltung auf eine Familie von Funktionen höherer Ordnung, die eine rekursive Struktur durch Verwendung einer gegebenen Kombinationsoperation analysieren, die Ergebnisse der rekursiven Verarbeitung ihrer Bestandteile rekombinieren und einen Rückgabewert aufbauen. Map stellt einen assoziativ-abstrakten Datentyp dar, der sich aus einer Sammlung von Schlüssel-Werte-Paaren zusammensetzt.

Das ist genau das, was im Moment in der Kulturszene geschehen muss: Wir verändern systematisch und methodisch Konzepte, vermischen Online- und Offline-Leben und versuchen, eine optimale Lösung für Veranstaltungen und Kulturgenuss für alle Beteiligten anzubieten. Wir präsentieren interaktive Kunst, Musik & Design - für Besucher und Online-Gäste mit Künstler*innen vor Ort und in aller Welt.

##Artists

Monica Vlad (AV live)

Alexandra Cárdenas (live coding)

Tatsuro Arai (AV live)

Nick Rothwell & Shama Rahman (live coding, sitar)

Atsushi Tadokoro (AV live coding)

Zacharias Fasshauer (Cello)

Jaume Darbra Fa & Marçal Xirau (flute & guitar with electronics)