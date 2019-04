Maps & Atlases haben im Sommer 2018, nach sechsjähriger Abstinenz, ihr neues Album "Lightlessness Is Nothing New" veröffentlicht.

Nachdem die Band mehrmals mit ihrem Kult Release "Beware And Be Grateful" um den gesamten Globus getourt ist, entschied man sich für eine Pause. Schliesslich war es Sänger Dave Davison der nach einer Zeit, erfüllt von Angstzuständen, Verlusten und Panikattacken wieder anfing Songs für Maps & Atlases zu schreiben. Man entschied sich mit Scott Solter (The Mountain Goats, Okkervil River) zusammenzuarbeiten welcher der Band, neben ihrer üblichen Math Rock und Indie Note einen Pop-Einschlag verpasst hat.