María Dueñas & European Union Youth Orchestra

In Gemeinschaftlichkeit und Kreativität sowie Innovation und Leistung sieht sich das European Union Youth Orchestra (EUYO) seit über 50 Jahren mit den Werten der Europäischen Union verbunden.

»Musik fördert Talente, das Verständnis für das Individuelle und das Gesellschaftliche. Sie bringt Gemeinschaften zusammen und bringt Schönheit und Werte zum Ausdruck«, so das EUYO. In seiner Zusammensetzung aus Angehörigen aller EU-Mitgliedstaaten verkörpert das dynamische Orchester beispielgebend das europäische Motto »In Vielfalt geeint«. Stolz schauen sie auch auf die mittlerweile 4.000 Absolvent*innen, unter denen namhafte Dirigent*innen, Solist*innen, Lehrer*innen und Instrumentalist*innen sind, die mit gestandenen Orchestern weltweit zusammenarbeiten. Auch die Solistin des Abends Maria Dueñas profitierte einst als EUYO-Mitglied von der Förderung und Entwicklung junger, außergewöhnlich begabter Musiker*innen. Bekannt und geschätzt für ihre Ausstrahlung, Virtuosität und ihren tiefgründigen Klang, teilt die Violinistin im gemeinsamen Spiel ihre Erfahrungen mit den Jung-Musiker*innen.