Songs von Mar Malade sind wie Urlaub in Musik.

Ursprünglich aus einer kleinen Alltagsflucht zweier Freunde entstanden, haben Mar Malade, bestehend aus Alexander Hauer und Michèl M. Almeida mittlerweile drei Alben „voller Sommer“ veröffentlicht und ihre Songs (u.a. »Mexico«, »Cabriolet«, »Jungle«) auf Konzertreisen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz getragen.

Nun breitet das Tour-isten-Duo bereits zum vierten Mal seine „Handtücher aus“, hat 11 Konzertsäle „reserviert“ und geht im Oktober 2026 auf »Tourist«-Tour.

Dabei präsentieren Mar Malade und ihre multi-instrumentale Liveband nicht nur ihre mal energetische, mal tänzelnde, mal nostalgische Musik in einer unbändigen Spielfreude (wie sie einem als Kind nur die Oma erlaubt hätte, aber die ist’s ja auch, die die klebrigsüße Marmelade kocht) - sondern auch den ein oder anderen unterhaltsam-kuriosen Moment zwischen den Liedern. Der Schlagzeuger liest aus der Lokalpresse und allen Steinböcken im Saal das Horoskop, Alexander singt mit dem Publikum den Wanderliedklassiker »Hejo, spann den Wagen an« oder Michèl irrt als »Sportsman« Helge-Schneider-artig pantomimend über die Bühne. So entsteht an jedem Abend einer Mar Malade-Tour ein eigener, gutgewärmter Raum voller Musik, Freude und gemeinsamen Momenten für und mit ihrem Publikum.