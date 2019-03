Marotte Figurentheater Räuber Hotzenplotz

Hotzenplotz hat Kasperls Großmutter die Kaffeemühle geklaut. Was für eine Gemeinheit! Kasperl und Seppel beschließen, den Räuber zu fangen und die Kaffeemühle zurückzuholen. Doch das ist gar nicht so einfach. Kasperls toller Plan geht nämlich nicht auf, und die beiden Freunde werden von Hotzenplotz gefangen genommen. Wie es ihnen am Schluss doch noch gelingt, dem Räuber das Handwerk zu legen, das zeigt das „marotte Figurentheater“ in gewohnter Weise mit tollen Einfällen, phantasievoll und mit viel Liebe zum Detail.

Die Theateraufführung ist für Kinder von 5-10 Jahren geeignet und dauert ca. 50 Minuten.