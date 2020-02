Marbach am Main VIII: "Überlebsel"

Abermals werden in der Frankfurter Villa Metzler Bestände des Deutschen Literaturarchivs für einen Abend geöffnet.

Diesmal erzählt Caroline Jessen von den Spuren der zerstreuten Bibliothek des Dichters Karl Wolfskehl. Als „großen Bücherkundigen“ und „weltgeschichtliches Refugium“ hat Walter Benjamin den jüdischen Sammler und Freund von Stefan George einmal beschrieben. Der Abend folgt dem Schicksal der Bücher Wolfskehls – vom Schwabinger Fasching über Fluchtwege aus Nazi-Deutschland bis hin zu Bücherfunden im südpazifischen Exil und Bietergefechten auf Auktionen in Hamburg. In Kooperation mit dem Kunstgewerbeverein in Frankfurt am Main e.V.

Ort: Historische Villa Metzler.