Marbach in Kinderhand! - Sonne, Mond und Planet X

Am Faschingsdienstag ist die Stadt wieder fest in Kinderhand!

Wenn in diesem Jahr die Pandemie es zulässt, wird am Faschingsdienstag die Stadt wieder in Kinderhand sein. Geplant ist, dass die Kinderhorde um 13 Uhr Bürgermeister Jan Trost entmachtet, den Rathausschlüssel fordert und einen bunten Bonbonregen erwartet. Anschließend ziehen die Narren in Richtung Schillerhöhe, wo sich alle in der Stadthalle zum bunten Treiben treffen!

Ab 14 Uhr ist Faschingstreiben mit Programm in der Stadthalle angesagt, wo viele Fastnachtsgruppen ein buntes Programm bieten. Das Jugend-Kultur-Haus planet-x und zahlreiche Helfer haben ein tolles Angebot auf die Beine gestellt und es wird so manche Überrachung geben. Das Faschingsspektakel endet um 17 Uhr.

Infos: www.schillerstadt-marbach.de.

Einlass in der Stadthalle ab 13.30 Uhr.