Marbach in Kinderhand!

In Marbach bricht die fünfte Jahreszeit an: Am Faschingsdienstag ist die Stadt wieder fest in Kinderhand!

Um 13.30 Uhr trifft sich die Kinderhorde sich vor der Stadthalle, entmachtet den Bürgermeister und beschlagnahmt den Stadthallenschlüssel!

Ab 14.00 Uhr buntes Faschingstreiben in der Stadthalle. Das Jugend-Kultur-Haus planet-x bietet, unterstützt von vielen Helfern, wieder zahlreiche tolle Spielstationen und ein fröhliches Faschingsprogramm. Neben Faschings-Tanz-Darbietungen von den Tänzern des TSC Dance Inspiration Großbottwar-Oberstenfeld und den Mistelhexen aus Neckarweihingen, ist natürlich auch die Marbacher Hexe Flizzi Putzli mit von der Partie sowie viele andere.

Eine Kostümprämierung gibt es wieder und einen Preis zu gewinnen, wie z. B. eine Tageskarte für das Sommerferienprogramm im planet-x oder Eintrittskarten zu Kinderveranstaltungen in der Stadthalle und im Schlosskeller. Das große Faschingsspektakel endet um 17.00 Uhr mit einer großen Polonaise.