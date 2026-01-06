Marbach in Kinderhand!

In Marbach bricht die fünfte Jahreszeit an: Am Faschingsdienstag ist die Stadt wieder fest in Kinderhand! Der Kinderfasching steht in diesem Jahr unter dem Motto.

Um 13.30 Uhr trifft sich die Kinderhorde sich vor der Stadthalle, entmachtet den Bürgermeister und beschlagnahmt den Stadthallenschlüssel!

Ab 14.00 Uhr buntes Faschingstreiben in der Stadthalle. Das Jugend-Kultur-Haus planet-x bietet, unterstützt von vielen Helfern, wieder zahlreiche tolle Spielstationen und ein fröhliches Faschingsprogramm.

Neben Faschings-Tanz-Darbietungen von den Tänzern des TSC Dance Inspiration Großbottwar-Oberstenfeld, den Mistelhexen aus Neckarweihingen und der Tanzgruppe des planet-x, ist natürlich auch die Marbacher Hexe Flizzi Putzli mit von der Partie. Die „Sulmanafetzer“ heizen mit ihrer Guggamusik kräftig ein. Mit dabei ist in diesem Jahr Clown Fanelli, alias Daniel Wangler, der seine Späße treiben und das Publikum zum Lachen bringen wird.

Eine Kostümprämierung gibt es wieder und einen Preis zu gewinnen, wie z. B. eine Tageskarte für das Sommerferienprogramm im planet-x oder Eintrittskarten zu Kinderveranstaltungen. Das große Faschingsspektakel endet um 17.00 Uhr mit einer großen Polonaise.