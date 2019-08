Marbach Moves

Jeden Dienstag von 18.00 bis 19.00 Uhr heißt es auf der Schillerhöhe bis zum Beginn der Herbstferien #MarbachMoves, mit Trainerin Christine König, die das Fitnessprogramm mit dem Marbacher Stadtmarketingverein ins Leben gerufen hat.

Wer davor erfahren möchte, dass auch Literatur bewegt, hat dienstags ab 15.00 Uhr kostenfreien Eintritt in die Museen, wenn er seine Sportsachen mitbringt!

In der aktuellen Ausstellung „Lachen. Kabarett“ im Literaturmuseum der Moderne verstecken sich mindestens zwei Anleitungen zur Körperbewegung: Turnen mit Friedrich Schiller und Tanzen mit Clemens Brentano. „Du kannst auch Kopfstand machen, in Yogahaltung. Dann selbstverständlich mit umgedrehtem Buch. Sicher, die ideale Lesehaltung“, empfiehlt Italo Calvino 1979 den Lesern seines Romans „Wenn ein Reisender in einer Winternacht“.