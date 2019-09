Der Dirigent und Pianist Darío Ingignoli wurde in der argentinischen Provinz Santa Fe geboren, bekam unter anderem Unterricht von der bedeutenden Klavierpädagogin Susana Bonora.

Er studierte Musik an der Nationalen Universität der Künste (UNA). Am Nationalkonservatorium „Carlos Lòpez Buchardo“ spezialisierte er sich im Fach Orchesterdirigieren bei Maestro Mario Benzecry. Er ist Dirigent des Sinfonieorchesters und des Chors der medizinischen Fakultät der Universität Buenos Aires, mit denen er Werke wie die Neunte Sinfonie von Ludwig van Beethoven aufgeführt hat. Er wirkt in Argentinien und weltweit als Gastdirigent zahlreicher Orchester und Chöre. So dirigierte er unter anderem das Orquesta Sinfónica Argentina, das Hsinchu Orchestra (Taiwan) und das Trinity Cathedral Orchestra (Cleveland, USA).

Als Pianist, Kammermusiker und Dirigent führten ihn zahlreiche Konzertreisen in zentralamerikanische, nordamerikanische und europäische Städte. Auch in Deutschland trat er mehrmals auf. Er nahm an vielen Meisterkursen teil, unter anderem bei dem deutschen Pianisten Prof. Wilhelm Opitz.

Er hat mehrere Stipendien und Preise erhalten, wie zum Beispiel beim Nationalen Klavierwettbewerb Argentinien-Uruguay im Jahr 2000. Er gibt selbst Meisterkurse, wird häufig zu Talkshows eingeladen oder hält Vorträge.

