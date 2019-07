In diesem Sommer herrscht für fünf Wochen echtes Urlaubsfeeling auf dem Burgplatz mit den Marbacher Beachtagen.

Für den Strand wurden 60 Tonnen Sand von fünf Azubis der Firma Hainbuch, drei Vorstandsmitgliedern des Stadtmarketing und zwölf Freiwilligen an zwei Tagen innerhalb von nur 13 Arbeitsstunden auf den Burgplatz geschaufelt. „Eine Riesenleistung“, freut sich die ehrenamtliche Organisatorin des Events Birgit Bauer über den tollen Einsatz der Helferinnen und Helfer. Für die richtige Atmosphäre am Strand sorgen Palmen und Olivenbäume. Sonnenschirme und Liegen laden zum Verweilen ein. Kinder können mit dem vor Ort herumliegenden Sandelzeug spielen.

Die ersten Marbacher Beachtage wurden von Birgit Bauer – unterstützt vom Stadtmarketingverein und der Stadt Marbach – ins Leben gerufen. In den kommenden fünf Wochen sind regelmäßige Events am Beach auf dem Burgplatz, wie Livemusik, ein Sportangebot unter der Leitung von Christine König, Kinomobil mit Popcorn, ein ökumenischer Gottesdienst und ein Kinderzirkus mit Miigaa geplant. Auch außerhalb der Events lädt der Burgplatz zum Erholen und Verweilen, beispielsweise bei einem Ausflug mit der Familie an den Strand, ein. Der Stadtmarketingverein sieht die Marbacher Beachtage als seinen Beitrag zur Innenstadtbelebung an.