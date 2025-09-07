Marbacher Kelterfest

Die Weingärtner Marbach läuten mit dem traditionellen Kelterfest den kommenden Herbst und damit die Weinlese ein.

Das Besondere an diesem Fest ist, dass alle Mitglieder mithelfen. Jeder einzelne Helfer, den man vor Ort trifft, ist ein Wengerter. Hier kann man das Wengerter-Gefühl hautnah erleben. Ein gemeinsames Fest aller Weingärtner-Marbach-Mitglieder für die Region.

Beim Kelterfest ist wirklich an beiden Tagen für jeden etwas dabei: Alle Weine aus dem Sortiment über (Wein-)Cocktails, Festzelt, Bar und DJ, Lounge, Hocketse und ein großes Kinderprogramm am Sonntag.

NEU dieses Jahr ist die Eröffnung, bei dem die Bürgermeister einiger Mitglieder Städte oder Gemeinden geladen sind und das Kelterfest feierlich eröffnen. Die offizielle Eröffnung findet am Samstag um 18 Uhr statt.

Am Samstag verwandelt sich die Terrasse und der ganze Hof in eine Partyzone mit großer Tanzfläche. An der Cocktailbar reicht die Auswahl der Wein-Cocktails von Caipi Riesling über VinoTonic bis hin zu Aperol Spritz. Wer gerne eine alkoholfreie Alternative ausprobieren möchte, der findet mit dem „Fätz oifach ohne“ – die alkoholfreie Alternative als Sekt, Driver´s Caipi und auch als Wein.

An beiden Tagen sorgen die Mitglieder für die Kulinarik und reichen neben den beliebten Flammkuchen viele weitere leckere Köstlichkeiten.

Am Sonntag findet um 10:30 Uhr der Gottesdienst im Festzelt statt, anschließend servieren die Weingärtner zusätzlich noch den schwäbischen Sonntagsbraten mit Spätzle und Salat.

Für die kleinen Besucher startet um 13:00 Uhr der einmalige Marbacher „Hannenherbst“ mit großem Kinderprogramm mit ausgefallenen, historischen und modernen Kinderspielen mit dem Bezug zu Weinbau, Regionalität und Nachhaltigkeit. Unterstützt werden die Weingärtner dabei von der Gruppe Kajom. Die ganze Familie ist außerdem eingeladen zum Kürbisschnitzen. Zur Stärkung zwischendurch gibt es im Keltersaal am Nachmittag Kaffee und eine große Auswahl an hausgemachten Kuchen der Mitglieder.