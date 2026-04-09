Marbacher Kelterfest

Die Weingärtner Marbach läuten mit dem traditionellen Kelterfest den kommenden Herbst und damit die Weinlese ein.

Das Besondere an diesem Fest ist, dass alle Mitglieder mithelfen. Jeder einzelne Helfer, den man vor Ort trifft, ist ein Wengerter. Hier kann man das Wengerter-Gefühl hautnah erleben. Ein gemeinsames Fest aller Weingärtner-Marbach-Mitglieder für die Region.

Beim Kelterfest ist wirklich an beiden Tagen für jeden etwas dabei: Alle Weine aus dem Sortiment über (Wein-)Cocktails, Festzelt, Bar und DJ, Lounge, Hocketse und ein großes Kinderprogramm am Sonntag.

An allen Tagen sorgen die Mitglieder für die Kulinarik und reichen neben den beliebten Flammkuchen viele weitere leckere Köstlichkeiten.