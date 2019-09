Marbacher Schillerwoche 2018

× Erweitern Schiller Schiller

Am 10. November 1759 kam Friedrich Schiller in der Niklastorstraße 31 in Marbach am Neckar zur Welt.

Im Jahre 1812 wurde Schillers Geburtshaus identifiziert und 1857 durch den Marbacher Schillerverein erworben. Friedrich Schillers literarische Überlieferung hat im Schiller-Nationalmuseum auf der Schillerhöhe ihren Platz gefunden. Dort steht in der kleinen Parkanlage das von Ernst Rau entworfene Schillerdenkmal. Heute befindet sich auf dem Dichterhügel auch das Deutsche Literaturarchiv und das Literaturmuseum der Moderne (LiMo).

Um Schillers Geburtstag feiert Marbach am Neckar jährlich die Schillerwoche. Bräuche wie das Läuten der Schillerglocke Concordia in der Alexanderkirche, der Blumengruß der Grundschüler am Schillerdenkmal oder die musikalische Huldigung der Marbacher Vereine vor dem Geburtshaus haben teils eine über 100 Jahre alte Tradition. Handel und Gewerbe richten den (verkaufsoffenen) Schillersonntag aus.

Zur Schillerwoche ist ein gesondertes Programm beim Kulturamt Marbach erhältlich