Marbacher Schillerwoche 2020

Am 10. November 1759 wurde Friedrich Schiller in Marbach am Neckar geboren. Rund um seinen Jahrestag feiert die Stadt den großen Sohn. Bräuche, wie das Läuten der Schillerglocke Concordia, der Blumengruß der Grundschüler/-innen am Schillerdenkmal oder die szenisch-musikalische Huldigung vor dem Geburtshaus, haben teils eine über 100 Jahre alte Tradition. Kulturelle Veranstaltungen von Lesungen über Musik bis hin zum Poetry-Slam bilden ein hochkarätiges wie unterhaltsames Programm. Am verkaufsoffenen Schillersonntag begeistern Laden-Lesungen und die Literaturmuseen laden zum Tag der offenen Tür ein.

Marbacher Schillerwoche Marbach am Neckar findet statt am 07.11.2020 bis 14.11.2020.

Termin/Uhrzeit

Sa. 7. Nov 2020 - Sa. 14. Nov 2020

Im Mittelpunkt der diesjährigen Schillerwoche steht ein weiterer schwäbischer Dichter und Zeitgenosse Schillers: Friedrich Hölderlin, der vor 250 Jahren nur wenige Kilometer von Marbach entfernt in Lauffen am Neckar geboren wurde. Hölderlin studierte in Jena, als Schiller dort Professor war, und verehrte diesen über alle Maßen. Auch Schiller unterstützte seinen schwäbischen „Landsmann“ und vermittelte ihm eine Stelle als Hauslehrer.

Das Literaturmuseum der Moderne widmet Hölderlin die Ausstellung "Hölderlin, Celan und die Sprachen der Poesie“. Die Ausstellung macht Lust auf das Lesen auch von schwierigen Gedichten. Sie zeigt Hölderlins Gedichte aus sehr unterschiedlichen Perspektiven: von ihrer Entstehung über ihre Machart bis hin zu ihrer Wirkung. Di – So, 10 – 17 Uhr.