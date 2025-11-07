Marbacher Schillerwoche 2025

Rund um Schillers Geburtstag feiert die Stadt Marbach am Neckar jährlich die Schillerwoche.

Neben der Pflege traditioneller Bräuche, wie das Läuten der Schillerglocke Concordia oder der musikalischen Huldigung vor Schillers Geburtshaus, möchte die Schillerwoche Lust auf Literatur, auf das Lesen und das Schreiben machen.

Am 10. November 1759 kam Friedrich Schiller in der Niklastorstraße 31 in Marbach am Neckar zur Welt. Seine literarische Überlieferung hat im Schiller-Nationalmuseum auf der Schillerhöhe ihren Platz gefunden. Heute befindet sich auf dem Dichterhügel auch das Deutsche Literaturarchiv und das Literaturmuseum der Moderne.