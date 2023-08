Interessieren Sie sich für einen Fotospaziergang durch Marbachs sehenswerte Altstadt? In Zusammenarbeit mit der Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal bieten wir den Fotorundgang "Marbacher Sehenswürdigkeiten im Fokus - eine Fotoexkursion" an. Sie werden zu den besten Fotostandorten, die Marbachs Altstadt zu bieten hat, geführt. Wir sind in einer kleinen Gruppe mit sechs bis acht Teilnehmer:innen unterwegs. Der Fokus liegt auf besonderen Bildideen und deren Umsetzung ohne Zeitdruck. Ihr Bild soll den Betrachter nicht nur flüchtig anrühren, sondern in Bann ziehen.

Der Kurs richtet sich an diejenigen, die einfach ihre Fotos verbessern und ohne Zeitdruck fotografieren wollen. Wir wollen den Fotoblick schulen, die Technik Ihrer Kamera praxisbezogen einsetzen und Besonderheiten in der Marbacher Altstadt gekonnt herausstellen.

Anmeldung und Durchführung erfolgt direkt über Stand-art®-Medienfotografie. Für Fragen und weitere Informationen können Sie gerne unter Telefon 07144/897855 anrufen.

Kursleitung: Barbara Esser, Fotografin

Preis pro Person: 37,00 Euro bei 6 - 8 Anmeldungen

Anmeldung: Erforderlich über die Kontaktseite Stand-art® https://www.stand-art.org/info/kontakt

Bankdaten: Barbara Esser Fotografie

IBAN DE 46 6009 0800 0000 1931 03

Verwendung: Fotoexkursion Marbacher Altstadt 23.09.2023

Fotoausrüstung: Einsatzfähige Kamerausrüstung mit Fest- und/oder Zoomobjektiv nach Ihrem Ermessen. Da wir in diesem Kurs den Schwerpunkt auf praxisorientierte Themen wie Motivwahl, Bildaufbau und Lichteinfall legen, sollten Sie die Ihnen wichtigen Einstellmöglichkeiten kennen. Denken Sie auch an die vollen Akkus, eventuelle Ersatzakkus, Speicherkarten. Möglich ist auch eine Handykamera mit vollem Akku und Einstellmöglichkeiten, damit Sie damit experimentieren können.

Da wir draußen sein werden, bitte dem Wetter angepasste Kleidung wählen. Getränk und sonstige Ausrüstung nach eigenem Ermessen. Empfohlen wird ein Tagesrucksack, den Sie während dem Rundgang bei sich tragen können.

Details bezüglich Änderungen aufgrund von Wetterbedingungen erfolgen kurzfristig per E-Mail an die Teilnehmer:innen.