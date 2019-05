Marbled Eye - The Good Hex

Marbled Eye

Das Bay Area Powerhouse überzeugt seit 2016 mit ihrem Destillat aus groovigem Post-Punk und mitreißendem Garage Punk. Nach zwei grandiosen EPs erschien im letzten Jahr Marbled Eyes Debut-LP „Leisure“ auf dem geschmackssicheren Mannheimer DIY-Punk Label Erste Theke (u.a. Slumb Party, Terrible Feelings, The Coneheads, Lumpy And The Dumpers u.v.m.), die nahtlos an ihre früheren Aufnahmen anknüpft. Ihr treibender, motorischer Post-Punk weist eine Affinität zu Wire (zu Pink Flag-Zeiten), Wipers oder Mission of Burma auf und reiht sich problemlos neben aktuellen Bands wie etwa Useless Eaters (mit Leuten von Marbled Eye), Total Control, Diät oder Low Life ein - oder wie die Musik im Info so schön beschrieben wird: “with a love for in the pocket bass grooves, machine like drums and battling, angular call and response guitar work.“ Auf ihrer zweiten Europa-Tour machen Marbled Eye erneut Halt in Würzburg. Hohe Wirkmäßigkeit!

The good Hex (Würzburg)

The good Hex sind ein neues Duo (u.a. ex-Caretta Caretta, ex-The Falcon Five) aus Würzburg. Sie machen laut eigener Aussage "Midi Wave“. Ausgefuchste Gitarrenlicks, geschickt übereinander geschichtete Loops, grooviger Bass und Drum-Computer bilden die postpunkige Basis über welcher ätherisch der mehrstimmige Gesang schwebt. Wie eine zackigere Version von Yo La Tengo und mit allen Wassern der Dischord- und 80s Indie Rock –Schule gewaschen.