Marc Amacher wurde einem breiteren Publikum bekannt, als er 2016 bei "The Voice of Germany" teilnahm.

Mit seiner Performance spielte er seine Konkurrenten bis zum Finale an die Wand. Seine charismatischen Auftritte wie auch die Variabilität in seiner Stimme beeindruckte nicht nur die Jury und das Publikum. Auch Popstar und Ex Take That Mitglied Robbie Williams, welcher Marc zusammen mit den Fanta Vier Coaches Michi Beck und Smudo im Halfinal coachte, war begeistert. Seine Aussage «Marc, wow, was für ein Talent. Du weisst, wer du bist und du weisst, was du bist. Du bist einzigartig. Du bist ein Original. Ich möchte dich live sehen. Ich bin Dein Fan» unterstreicht die Fähigkeiten von Marc Amacher als Musiker und Entertainer. Das Duett mit Robbie Williamswar trotz aller Bescheidenheit eines der grössten Erlebnisse in der Karriere von Marc.

Seite an Seite mit einem der besten Musiker der Welt für ein Millionpublikum einen Song zu performen, das hat sogar den unerschütterlichen Marc Amacher beeindruckt.