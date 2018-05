Murray Perahia hat krankheitsbedingt alle geplanten Auftritte abgesagt - und damit leider auch das Konzert am 3. Juni 2018 in der Stuttgarter Liederhalle. Glücklicherweise konnten wir Marc-André Hamelin gewinnen, das Konzert an seiner Stelle zu spielen. Wir sind froh, dass mit dem kanadischen Star-Pianisten so kurzfristig ein wunderbarer Künstler für den Termin gefunden werden konnte.

Auf dem Programm seines Klavierabends stehen die folgenden Werke:

Haydn: Sonata in C major Hob.XVI:48

Samuel Feinberg: Sonate Nr.1 A-Dur op.1 (1915) / Sonate Nr.4 Es-Moll op.6 (1918)

Claude Debussy: aus: Images, Erstes Buch / Reflets dans l'eau / Hommage à Rameau / Mouvement

Franz Schubert: Sonate in B-Dur D960