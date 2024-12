Marc Copland & Daniel Schläppi / Tour 2025

music beyond limits

Marc Copland, piano

Daniel Schläppi, bass

Marc Copland, New Yorker Pianist von Weltrang, und der Schweizer Bassist Daniel Schläppi haben sich 2010 in New York kennengelernt. Marc hat sich im Zusammenspiel mit Grössen des Weltjazz wie John Abercrombie, Gary Peacock, Dave Liebmann, Ralph Towner und Greg Osby als Spezialist für Duos einen Namen gemacht. Über seine Zusammenarbeit mit Daniel sagt er: «Playing with Daniel reminds me of some of the things I love most about playing jazz: the warmth, the communication, and a way of trying to share with the listener an experience of stillness and wonder … Seriously the music is wonderful, looking forward to more.»

Im Rahmen ihrer neunten Europatournee werden die beiden Klangmagier mit ihrer traumtänzerischen Musik voller Leichtigkeit und Inspiration des Moments ihrem Publikum einmal mehr unvergessliche Konzerterlebnisse bescheren. Es warten «beflügelte Zweisamkeit» (NZZ), «emotionale Kraft» und «etwas ganz Wesentliches» (Frankfurter Allgemeine Zeitung) sowie ein Zusammenspiel «von beglückender Innigkeit» (NZZ am Sonntag).