Marc Copland / Daniel Schläppi

„Playing with Daniel reminds me of some of the things I love most about playing jazz: the warmth, the communication, and a way of trying to share with the listener an experience of stillness and wonder“ so beschreibt Marc Copland, Klangmagier in legendären Duos mit John Abercrombie, Dave Liebman, Ralph Towner oder Greg Osby oder im Trio mit Gary Peacock und Joey Baron, sein Zusammenspiel mit Daniel Schläppi.

Seit 2012 hat das Duo ausgiebig in Europa getourt, auf mehreren CDs ist ihr unverwechselbares Zusammenspiel dokumentiert: eine einmalige, traumtänzerische Musik voller Leichtigkeit, Inspiration des Moments und musischer Gestaltungskraft, ein Interplay der besonderen Art. Über Reduktion und Weglassen zur Essenz könnte ihr Programm heissen. Im Repertoire des Duos sind Eigenkompositionen und selten gehörte Jazzklassiker, die unter den unter den Händen von Copland und Schläppi ein ganz eigene Prägung bekommen und klingen wie Oden an die Schönheit der wohlklingenden Dissonanz. Mit aussergewöhnlichen instrumentellen Fertigkeiten gesegnet, bringen die beiden in ihren Zwiegesprächen die Musik zum Atmen und die Welt zum Klingen.

Die Konzerte dieses Duos sind Ereignisse der besonderen Art: Weltklasse (Jazzthing), Höchstmass an Kreativität (All About Jazz), fulminantes Konzert (NZZ), atemraubend (FR), rauschhafte Momente (DLF), unangestrengte Heiterkeit … Worldclass (Weltwoche).