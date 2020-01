Marc Copland Trio (USA)

Marc Copland Piano

Drew Gress Kontrabass

Joey Baron Drums

Marc Copland, 1948 in Philadelphia geboren, beherrschte das Altsaxophon Mitte der 1970er Jahre vorzüglich, kollaborierte in New York mit arrivierten Kollegen wie Ralph Towner, Chico Hamilton und John Abercrombie. Doch irgendwann spürte er, dass etwas falsch lief. "Die Musik, die ich spielte, war nicht die Musik, die mir im Kopf herumging." Von einem Tag auf den anderen legte er das Horn zur Seite, zog sich völlig aus der Szene zurück und begann, das Geheimnis des Elfenbeins zu ergründen. Zehn Jahre verschwand er von der Bildfläche, übte verbissen und studierte andere Pianisten. 1985 fühlte er sich endlich bereit für den Start in die zweite Karriere. Seither ist Copland auch hier einer der aufregendsten und spannendsten Jazzpianisten der Gegenwart.

Bassist Drew Gress wurde 1959 in Pennsylvania und machte sich Mitte der achtziger Jahre schnell in der New Yorker Jazzszene einen Namen. Mit Phil Haynes, Ellery Eskelin und Paul Smoker hatte er ein erstes Quartett und spielte mehrere Alben ein. Drew Gress ist neben seinen eigenen Projekten in den Bands von John Abercrombie, Don Byron, Uri Caine, Ravi Coltrane, Dave Douglas, John Surman, Ray Anderson und vielen anderen aktiv. Neben ausgedehnten Konzerttourneen durch Nord- und Südamerika, Europa und Asien war der mehrfach ausgezeichnete Bassist auch als "Artist-in-Residence" in St. Petersburg und Paris tätig.

Joey Baron , geboren am 26. Juni 1955 in Richmond, Virginia ist durch seine Zusammenarbeit mit Bill Frisell, Stan Getz, Dizzy Gillespie, Steve Kuhn, John Scofield, John Abercrombie und John Zorn weltberühmt geworden. Neben seiner Karriere als herausragender Jazzdrummer ist Baron jedoch auch als Schlagzeuger von den Los Angeles Philharmonikern, von David Bowie, Laurie Anderson, Al Jarreau und Michael Jackson bekannt, auf deren Alben er zu hören ist.