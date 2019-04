Marc David Spengler „act react abstract“

Mit seiner ersten Solo Ausstellung präsentiert Marc David Spengler neue Arbeiten im kleinen Format in der Mojäk Galerie. Inspiriert von der Graffiti-Kultur erschafft der Künstler spontan abstrakte, farbenfrohe Kompositionen, die in seinen Skizzenbüchern entstehen und spielerisch mit dem Grad der Abstraktion umgehen. Auf Basis dieser Skizzen entstehen Acrylmalereien auf Papier.Marc David Spengler studiert Kommunikationsdesign an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart in der Klasse von Patrick Thomas. Seine Arbeiten reichen von Illustration bis hin zur Druckgrafik und wurden bereits mehrfach national wie international in Gruppenausstellungen gezeigt.