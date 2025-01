Marc Marshall

Konzertpremiere: „Times To Love“

Mit seinem neuen Konzertprogramm „Times To Love“ entführt der leidenschaftliche Entertainer Marc Marshall in die grenzenlose Welt der Musik. Wo seine Stimme erklingt, öffnen sich die Herzen der Menschen. Diese Stimme berührt, sie erzählt Geschichten. Harry Belafonte fragte Marc Marshall vor einigen Jahren, ob er Lieder singen wolle, die speziell für Harry Belafonte geschrieben wurden. Diese Ehre inspirierte Marshall zum Album „Times To Love“.