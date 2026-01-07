Marc Roos invites: Groove Messiah

An diesem Mittwochabend steht mit „Groove Messiah“ eine Band auf der Bühne, die Soul, Funk und Jazz mit großer Selbstverständlichkeit verbindet. Eine sich blendend verstehende Hornsection trifft auf eine Rhythmusgruppe der Extraklasse, die sich in dieser Besetzung leider viel zu selten trifft – druckvoll, energiegeladen und mit echter Spielfreude.

Diese Musik wird dem Publikum garantiert ein Lächeln ins Gesicht zaubern!

Sommerliche Temperaturen, gute Musik und die besondere Atmosphäre der Kiste — bessere Zutaten für einen Mittwochabend braucht es kaum.

Marko Mebus - Trompete

Marc Roos - Posaune

Sandi Kuhn - Saxophon

Christoph Heckeler - Piano

Axel Kühn - Bass

Daniel Mudrack - Schlagzeug