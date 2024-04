Marc Roos invites: RoBo

Groove und Rhythmus stehen bei dieser Band im Vordergrund. Marc Roos, Markus Bodenseh und Michael Kersting sind stark verwurzelt in der Stuttgarter Musikszene und sind mit verschiedensten Bands vielseitig in den unterschiedlichsten Stilen unterwegs. Diese Band setzt auf Abwechslung: Eigene Kreationen, kollektive Arrangements, Covers von Funk bis Jazz - völlig unbedeutend welcher Song gerade aufliegt, denn die Freude an dem, was bei dieser Konstellation entsteht, geht geradewegs ins Herz.