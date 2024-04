Jazzstadt Stuttgart – Jugendclub: Cosmopolitans

Das Jazz Quintett aus Stuttgart bringt Jazz- und Blues-Klassiker aus den New Yorker Speakeasies der 40er Jahre und vermischt sie mit erfrischenden, modernen Klängen. Gefühlvolle Balladen und Jazz- und Soul-Stücke, die uns besonders prägen. Ihnen hauchen wir durch frische Arrangements neues Leben ein.

Die Sängerin Asmar Nadzhafova und die Gitarristin Natalia Bradford gehören zur neuen Generation junger und spielfreudiger Jazzmusiker, welche sich aus unterschiedlichen Teilen der Welt in Stuttgart zusammengefunden haben. Sie kommunizieren auf der Bühne durch die stärkste Sprache der Welt, die alle Grenzen überwindet - die Musik.

Sie wollten sich mit einigen der besten Musiker der Stuttgarter Jazzszene zusammensetzen: Steffen Hollenweger am Kontrabass, Carl Krämer am Saxophon und Flöte und Christian Walther am Schlagzeug. Sie sind von großartigen Künstlern, wie Cannonball Adderley, Kurt Elling, Nancy Wilson, Samara Joy inspiriert und möchten gleichzeitig auch der Tradition des Jazz folgen.

Die Zuschauer erwartet ein musikalisches Abenteuer von klassischen Klängen bis hin zu einer Mischung aus modernen und auch experimentellen Spielarten, welches die ganze Emotions-Palette hervorruft.

Asmar Nadzhafova - Vocal

Carl Krämer - Saxophon

Natalia Rose - Gitarre

Steffen Hollenweger - Bass

Christian Walther - Drums