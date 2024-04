Jazzküche Kuhn: Stuttgart meets Mannheim feat. Kuhn/Zitt/Kistner/Hamm

Am heutigen Abend darf der Saxophonist und württembergische Landesjazzpreisträger Sandi Kuhn drei hoch geschätzte Mannheimer Kollegen in der Kiste begrüßen. Mit Justin Zitt am Klavier und Johannes Hamm am Schlagzeug sind zwei der angesagtesten ‚Young Lions‘ in der Jazzküche zu Gast und man darf auf ein groovend-swingendes, farbenreiches und interaktives musikalisches Tête-à-Tête gespannt sein. Komplettiert wird das Quartett durch den wunderbaren Bassisten Steffen Kistner. Feinstes für die Ohren - unbedingt kommen!

Alexander „Sandi“ Kuhn - Saxophon

Justin Zitt - Piano

Steffen Kistner - Kontrabass

Johannes Hamm - Schlagzeug