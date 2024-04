IG Jazz Stuttgart präsentiert: Deconstructed – The Music of Steve Swallow

Steve Swallow mag vielen in erster Linie als stilbildender E-Bassist und legendärer Sideman bekannt sein. Darüber hinaus jedoch kann Swallow, der sein Kompositionsstudium in Yale abbrach, um in New York als Bassist zu arbeiten, auf ein beachtliches kompositorisches Gesamtwerk blicken.

Die Pianistin Stephi Zimmermann möchte in diesem Konzert eine ganz bestimmte kompositorische Schaffensphase Swallows würdigen: Das Programm besteht ausschließlich aus Stücken von den Alben "Deconstructed" und "Real Book", die beide Mitte der 90er-Jahre veröffentlicht wurden.

Gerhardt Mornhinweg -Trompete

Lukas Pfeil - Tenorsaxophon

Stephi Zimmermann - Klavier

Frieder Klein - Bass

Felix Schrack - Schlagzeug